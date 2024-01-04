росія буде видавати громадянство іноземцям, які уклали контракт про службу в рф

російський президент володимир путін підписав указ про прийом до громадянства рф іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби у збройних силах рф або військових формуваннях, і членів їхніх сімей. Про це УНН повідомляє із посиланням на росЗМІ та документ.

Встановити, що з заявою про прийняття до громадянства рф можуть звернутися: іноземні громадяни, які уклали в період проведення спеціальної воєнної операції (війни− ред.) контракт про проходження військової служби у зс рф або у військових формуваннях - йдеться в указі.

Контракт повинен бути укладений на термін не менше ніж 1 рік.

Також члени сімей іноземців, які уклали контракт про службу в рф, мають право на отримання російського громадянства.

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