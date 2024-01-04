росія буде видавати громадянство іноземцям, які уклали контракт про службу в рф
Київ • УНН
путін підписав указ, що дозволяє іноземцям, які служать в російській армії, та їхнім сім'ям отримувати громадянство. Це спрямовано на вербування для війни проти України.
російський президент володимир путін підписав указ про прийом до громадянства рф іноземців, які уклали контракт про проходження військової служби у збройних силах рф або військових формуваннях, і членів їхніх сімей. Про це УНН повідомляє із посиланням на росЗМІ та документ.
Встановити, що з заявою про прийняття до громадянства рф можуть звернутися: іноземні громадяни, які уклали в період проведення спеціальної воєнної операції (війни− ред.) контракт про проходження військової служби у зс рф або у військових формуваннях
Контракт повинен бути укладений на термін не менше ніж 1 рік.
Також члени сімей іноземців, які уклали контракт про службу в рф, мають право на отримання російського громадянства.
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