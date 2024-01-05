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Новий указ путіна про отримання російського громадянства зачіпає українських дітей - сиріт - омбудсман

Новий указ путіна про отримання російського громадянства зачіпає українських дітей - сиріт - омбудсман

Київ • УНН

 • 28520 перегляди

путін видав наказ про присвоєння українським дітям- сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування, громадянства рф. Український омбудсман назвав це кроком до примусової зміни громадянства.

Президент росії володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям- сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування, громадянства рф. Це зроблено для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на території рф, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН

Деталі

Вчора, 4 січня, президент рф володимир путін підписав Наказ №11 "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства російської федерації".  

У наказі  зазначається, що діти сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство рф за особистим рішенням путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. 

Заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину. 

росія буде видавати громадянство іноземцям, які уклали контракт про службу в рф 04.01.24, 12:51 • 20897 переглядiв

Водночас, як вказав Лубінець, при заповненні анкети, навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника та його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника.

Вважаю, що присвоєння дітям громадянства рф робиться для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на їхній території. Тобто виходить, що за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про вступ до громадянства російські громадяни, які путін буде задовольняти без будь-яких вимог

- написав омбудсман у Telegram.

За його словами, наступним кроком після отримання ними "громадянства" рф буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим  - зміна їхніх персональних даних.

В один момент може так статися, що жодної української дитини в рф не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами.

Як Уповноважений ВРУ з прав людини, буду вживати всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені. Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу, безумовно, якої є надання примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду

- наголосив Лубінець.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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