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Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 11:29  •  15969 просмотра

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Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украина продолжает работать над возвращением украинских детей, которых похитила россия. Только официально подтвержденных случаев депортации около 20 тысяч, однако из-за нежелания агрессора отпускать маленьких украинцев домой, пока в Украину вернулись лишь около 500 детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

российская федерация возвращает количество детей настолько постепенно, что это несоизмеримые цифры. 20 тысяч официально подтвержденных депортированных, похищенных украинских детей. А удалось вернуть чуть больше 500 украинских детей. 387 вернули детей, которые прямо были депортированы. Мы требуем, чтобы российская федерация возвращала тысячи украинских детей. У нас есть списки. Мы сейчас нарабатываем алгоритмы возвращения. Проблема в одном - в нежелании рф возвращать украинских детей

- сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним

Недавно стало известно, что Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая россия", и его жена усыновили девочку, похищенную из украинского Херсона.

Кроме того, они еще и изменили имя и документы малышки. Это  стало первым зафиксированным фактом изменения имени и фамилии украинского ребенка гражданами рф.

Лубинец сообщил, что обратится к партнерам и международным организациям, чтобы на примере этого дела осудить рф, а также признать это преступлением геноцида и способствовать возвращению украинских детей домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Омбудсман обсудил с послом Канады возвращение депортированных украинских детей

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
Україна змогла повернути лише 500 вивезених до росії дітей з 20 тисяч підтверджених випадків депортації - Лубінець
Ukraine managed to return only 500 children taken to russia out of 20 thousand confirmed cases of deportation - Lubinets
Новости по теме

Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец

Украина борется за репатриацию около 20 000 детей, похищенных pоссией. И только около 500 из них были успешно возвращены из-за нежелания россии, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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