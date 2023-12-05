Украина смогла вернуть лишь 500 вывезенных в россию детей из 20 тысяч подтвержденных случаев депортации - Лубинец

Украина продолжает работать над возвращением украинских детей, которых похитила россия. Только официально подтвержденных случаев депортации около 20 тысяч, однако из-за нежелания агрессора отпускать маленьких украинцев домой, пока в Украину вернулись лишь около 500 детей. Об этом в эфире телемарафона сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

российская федерация возвращает количество детей настолько постепенно, что это несоизмеримые цифры. 20 тысяч официально подтвержденных депортированных, похищенных украинских детей. А удалось вернуть чуть больше 500 украинских детей. 387 вернули детей, которые прямо были депортированы. Мы требуем, чтобы российская федерация возвращала тысячи украинских детей. У нас есть списки. Мы сейчас нарабатываем алгоритмы возвращения. Проблема в одном - в нежелании рф возвращать украинских детей - сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним

Недавно стало известно, что Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая россия", и его жена усыновили девочку, похищенную из украинского Херсона.

Кроме того, они еще и изменили имя и документы малышки. Это стало первым зафиксированным фактом изменения имени и фамилии украинского ребенка гражданами рф.

Лубинец сообщил, что обратится к партнерам и международным организациям, чтобы на примере этого дела осудить рф, а также признать это преступлением геноцида и способствовать возвращению украинских детей домой.

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