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На ТОТ окупанти змушують дітей-сиріт писати листи російським солдатам в обмін на подарунки

На ТОТ окупанти змушують дітей-сиріт писати листи російським солдатам в обмін на подарунки

Київ • УНН

 • 47406 перегляди

російські окупанти змушують українських дітей-сиріт писати листи військовим, в обмін на нібито подарунки від бійців.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують цинічну пропаганду серед дітей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, окупанти змусили дітей Олешківського будинку-інтернату писати листи російським солдатам. За ідеєю, це мали бути листи вдячності за подарунок, які "солдати" передали дітям.

Насправді подарункові набори купляла окупаційна адміністрація, але виставляли це як подарунки солдатів, за що кожна дитина мала написати лист-подяку окупанту. Таким чином у дітей формували думку про приязне до них відношення окупанта.

- пояснили в Спротиві.

У Центрі підкреслюють, що такі заходи є частиною цілеспрямованої політики ворога щодо змінення самоідентифікації українських дітей, що є однією з ознак геноциду.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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