"Є лише один реальний спосіб": Лубінець розповів, як зупинити депортацію дітей з окупованих територій України
Київ • УНН
Викрадення Росією українських дітей з окупованих територій не можна зупинити лише санкціями; єдиний спосіб зупинити це - деокупація та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, вважає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Санкції не можуть зупинити росію, тож єдиний спосіб зупинити викрадення українських дітей з окупованих територій - це деокупація. Про це в інтерв'ю для The Independent розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
Деталі
Лубінець заявив, що в Україні "не знають, як зупинити цю депортацію" без додаткової підтримки міжнародних партнерів, а також "як притягнути росіян до відповідальності".
У сучасному світі немає реальної системи захисту та прав людини
Лубінець також скептично поставився до санкцій, запроваджених проти москви, оскільки, за його словами, рф послідовно порушувала права українських цивільних осіб, не побоюючись серйозних наслідків.
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Як ми можемо вірити в санкції, коли ми бачимо позицію Ірану, наприклад
За його словами, Іран перебуває під санкціями вже понад 30 років.А втім, країна досі виробляє багато зброї, яку до того ж продає в росію.
Санкції? Справді? Ми повинні бути реалістами. Ми живемо в ситуації, коли могутні країни можуть без будь-якого покарання окупувати території в інших країнах. Це реальна ситуація сучасного світу
Омбудсман поконаний, що єдиний варіант, того Україна може припинити незаконну депортацію дітей до рф - це звільнення всіх окупованих територій.
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Як зупинити депортацію українських дітей? Я думаю, що у нас є лише один реальний спосіб зупинити це. Тобто звільнення всіх тимчасово окупованих територій України
Нагадаємо
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що закликає визнати депортацію українських дітей росією геноцидом. Вона також закликає до негайного припинення депортації та примусового переміщення дітей і вимагає їх повернення в Україну.