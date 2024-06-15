"Є лише один реальний спосіб": Лубінець розповів, як зупинити депортацію дітей з окупованих територій України

Санкції не можуть зупинити росію, тож єдиний спосіб зупинити викрадення українських дітей з окупованих територій - це деокупація. Про це в інтерв'ю для The Independent розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Лубінець заявив, що в Україні "не знають, як зупинити цю депортацію" без додаткової підтримки міжнародних партнерів, а також "як притягнути росіян до відповідальності".

У сучасному світі немає реальної системи захисту та прав людини - переконаний український омбудсмен.

Лубінець також скептично поставився до санкцій, запроваджених проти москви, оскільки, за його словами, рф послідовно порушувала права українських цивільних осіб, не побоюючись серйозних наслідків.

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Як ми можемо вірити в санкції, коли ми бачимо позицію Ірану, наприклад - сказав він.

За його словами, Іран перебуває під санкціями вже понад 30 років.А втім, країна досі виробляє багато зброї, яку до того ж продає в росію.

Санкції? Справді? Ми повинні бути реалістами. Ми живемо в ситуації, коли могутні країни можуть без будь-якого покарання окупувати території в інших країнах. Це реальна ситуація сучасного світу - впевнений Дмитро Лубінець.

Омбудсман поконаний, що єдиний варіант, того Україна може припинити незаконну депортацію дітей до рф - це звільнення всіх окупованих територій.

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Як зупинити депортацію українських дітей? Я думаю, що у нас є лише один реальний спосіб зупинити це. Тобто звільнення всіх тимчасово окупованих територій України - підсумував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що закликає визнати депортацію українських дітей росією геноцидом. Вона також закликає до негайного припинення депортації та примусового переміщення дітей і вимагає їх повернення в Україну.