Саммит мира: кто из лидеров уже прибыл

Сейчас в Бюргеншток, в Швейцарии, где вскоре начнется Саммит мира, постоянно прибывают главы государств. В частности, в Швейцарию уже прилетели и канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Швейцарию на мирную конференцию в Украине. По данным журналистов, он приземлился в аэропорту Цюриха после 16:00, откуда направился в Бюргеншток.

Также в Швейцарию прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях инаугурационного Саммита мира уже встретился с встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, и президентом Чили Габриэлем Боричем.

Официальная церемония встречи начнется в 17:30 по Киеву.