Зеленський зустрівся із президентом Чилі: обговорили кроки з реалізації Формули миру
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем на полях Саміту миру та обговорив реалізацію Формули миру та двосторонню співпрацю між Україною та Чилі.
Президент України Володимир Зеленський на полях інавгураційного Саміту миру зустрівся із президентом Чилі Габріелем Боричем. Лідери держав обговорили очікування від Саміту та подальші кроки з реалізації Формули миру. Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.
На полях інавгураційного Саміту миру провів зустріч із Президентом Чилі Габріелем Боричем. Дякую за рішення взяти участь у Саміті. Обговорили очікування від Глобального саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру, зокрема зустрічі щодо окремих пунктів Формули миру
Також, за його словами, президенти поспілкувалися про двосторонню взаємодію між країнами.
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