Президент Украины Владимир Зеленский на полях инаугурационного Саммита мира встретился с президентом Чили Габриэлем Боричем. Лидеры государств обсудили ожидания от Саммита и дальнейшие шаги по реализации Формулы мира. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

На полях инаугурационного Саммита мира провел встречу с Президентом Чили Габриэлем Боричем. Спасибо за решение принять участие в Саммите. Обсудили ожидания от Глобального саммита мира и дальнейшие шаги по реализации Формулы мира, в частности встречи по отдельным пунктам Формулы мира - написал Зеленский.

Также, по его словам, президенты пообщались о двустороннем взаимодействии между странами.

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