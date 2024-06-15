Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає УНН.
Так, Зеленський зустрівся з Гарріс за участі делегацій обох сторін.
Доповнення
Віце-президент США Камала Гарріс представляє США на Саміті миру.
Віце-президент США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів для України - на підтримку енергетичного сектору, для задоволення гуманітарних потреб та зміцнення цивільної безпеки.