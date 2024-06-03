Віцепрезидент США Гарріс візьме участь у Саміті миру в Швейцарії
Київ • УНН
Віце-президент США Камала Гарріс відправиться в Люцерн, Швейцарія для участі в Саміті миру, підкресливши прихильність США підтримці суверенітету і територіальної цілісності України на основі принципів Статуту ООН.
Віцепрезидент США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, передає УНН із посиланням на Білий дім.
Віце-президент Камала Харріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру... Віце-президент підкреслить відданість адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН
У Білому домі додали, що віцепрезидент США також підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента, представляючи Сполучені Штати на Саміті.
Раніше
Сполучені Штати Америки підтвердили свою участь у майбутньому Саміті миру в Україні, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії, але не уточнили, хто саме представлятиме країну на цьому заході.
Нагадаємо
Швейцарія організовує Саміт миру в Україні 15-16 червня 2024 року, метою якого є визначення дорожньої карти для залучення обох сторін до майбутнього мирного процесу та сприяння спільному розумінню досягнення справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.