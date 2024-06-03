Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии

Вице президент США Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите мира, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира... Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Гаррис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН - говорится в заявлении.

В Белом доме добавили, что вице президент США также подтвердит поддержку народа Украины, который защищается от продолжающейся российской агрессии. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту, представляя Соединенные Штаты на саммите.

Ранее

Соединенные Штаты Америки подтвердили свое участие в предстоящем саммите мира в Украине, который в следующем месяце состоится в Швейцарии, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

Напомним

Швейцария организует саммит мира в Украине 15-16 июня 2024 года, целью которого является определение дорожной карты для вовлечения обеих сторон в будущий мирный процесс и содействие общему пониманию достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.