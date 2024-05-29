Білий дім підтвердив, що США будуть на саміті щодо миру в Україні, але стосовно участі Байдена не уточнили
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки підтвердили свою участь у майбутньому Саміті миру в Україні, який наступного місяця відбудеться у Швейцарії, але не уточнили, хто саме представлятиме країну на цьому заході.
Сполучені Штати підтвердили участь у Саміті миру в Україні, що заплановано у Швейцарії наступного місяця. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 28 травня, при цьому не оголосивши, хто саме прибуде на подію від США, пише УНН.
Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів, це те, у що уряд США, очевидно, залучений, і ми продовжуватимемо бути представлені на саміті, включно з майбутнім
На уточнення стосовно участі президента США, речниця Білого дому вказала, що їй "немає чим поділитися сьогодні щодо чогось конкретного". "Але ми брали активну участь, це те, у що ми залучені стосовно цього саміту", - вказала вона.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв