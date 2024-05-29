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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 09:00  •  6436 просмотра

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Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

Соединенные Штаты подтвердили участие в саммите мира в Украине, который запланирован в Швейцарии в следующем месяце. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 28 мая, при этом не объявив, кто именно прибудет на событие от США, пишет УНН.

Мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов, это то, во что правительство США, очевидно, вовлечено, и мы будем продолжать быть представлены на саммите, включая предстоящий

- сказала Жан-Пьер.

На уточнение относительно участия президента США, спикер Белого дома указала, что ей "нечем поделиться сегодня относительно чего-то конкретного". "Но мы принимали активное участие, это то, во что мы вовлечены в отношении этого саммита", - указала она.

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции2 мая 2024, 10:24 • 22290 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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