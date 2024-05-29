Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили участие в саммите мира в Украине, который запланирован в Швейцарии в следующем месяце. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 28 мая, при этом не объявив, кто именно прибудет на событие от США, пишет УНН.

Мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов, это то, во что правительство США, очевидно, вовлечено, и мы будем продолжать быть представлены на саммите, включая предстоящий - сказала Жан-Пьер.

На уточнение относительно участия президента США, спикер Белого дома указала, что ей "нечем поделиться сегодня относительно чего-то конкретного". "Но мы принимали активное участие, это то, во что мы вовлечены в отношении этого саммита", - указала она.

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