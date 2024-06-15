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США оголосили про виділення понад 1,5 млрд дол. допомоги Україні

США оголосили про виділення понад 1,5 млрд дол. допомоги Україні

Київ • УНН

 • 30251 перегляди

Віце-президент США Камала Гарріс оголосила про виділення Україні понад 1,5 мільярда доларів допомоги на підтримку енергетичного сектору, гуманітарних потреб та цивільної безпеки.

Віце-президент США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів для України - на підтримку енергетичного сектору, для задоволення гуманітарних потреб та зміцнення цивільної безпеки. Відповідну заяву оприлюднив білий дім у суботу, пише УНН.

Сьогодні в межах Саміту миру в Україні та шостої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським віце-президент Камала Гарріс оголошує, що Сполучені Штати нададуть понад 1,5 мільярда доларів через USAID та Державний департамент для підтримки народу України

- повідомили у Білому домі.

Деталі

Як зазначається, з боку USAID це включає $500 млн нового фінансування енергетичної допомоги і перенаправлення $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. "Це фінансування дозволить відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену під час війни, розширити виробництво електроенергії, стимулювати інвестиції приватного сектора та захистити енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відреагувати на останні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, підтримуючи ремонт та відновлення, підвищуючи стійкість України до перебоїв у енергопостачанні та закладаючи основу для відновлення та розширення енергетичної системи України", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, віце-президент США, як вказано, оголошує про виділення понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для задоволення невідкладних потреб біженців, вимушених переселенців та постраждалих від конфлікту спільнот, які постраждали від жорстокої війни росії проти українського народу. "Ця підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, житло, а також послуги водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців усередині країни та в регіоні. Допомога також включає підтримку комплексних заходів щодо захисту, включаючи ведення справ та послуги психосоціальної підтримки, а також допомогу в сільському господарстві та забезпеченні засобами для існування, щоб дати сім'ям можливість відновити дохід та задовольнити свої основні потреби", - сказано у повідомленні.

Віце-президент США Гарріс також оголосила, що у співпраці з Конгресом Держдепартамент США планує надати додаткові 300 мільйонів доларів у вигляді допомоги українській цивільній безпеці на підтримку рятувального обладнання для українських прикордонників та правоохоронних органів. "Ця підтримка допоможе їм безпечно діяти на передовій війни, захищаючи територію України, рятуючи мирних жителів, які постраждали від атак кремля, захищати критично важливу інфраструктуру та розслідувати понад 120 000 зареєстрованих випадків воєнних злочинів та інших злочинів", - зазначається у повідомленні.

Ці кошти, як повідомляється, надходять у межах більшого пакету іноземної допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом для підтримки народу України.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року Сполучені Штати виділили понад 3,2 мільярда доларів на фінансування гуманітарної допомоги та майже 1,5 мільярда доларів на допомогу у відновленні енергетичного сектору, забезпеченні чистої та надійної енергетики та посиленні прозорості в енергетичному секторі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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