США объявили о выделении более 1,5 млрд долл. помощи Украине
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении Украине более 1,5 миллиарда долларов помощи на поддержку энергетического сектора, гуманитарных потребностей и гражданской безопасности.
Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов для Украины - на поддержку энергетического сектора, для удовлетворения гуманитарных потребностей и укрепления гражданской безопасности. Соответствующее заявление обнародовал белый дом в субботу, пишет УНН.
Сегодня в рамках Саммита мира в Украине и шестой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент Камала Харрис объявляет, что Соединенные Штаты предоставят более 1,5 миллиарда долларов через USAID и Государственный департамент для поддержки народа Украины
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