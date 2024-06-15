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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Саміт миру: хто із лідерів вже прибув

Київ • УНН

 • 25355 перегляди

Глави держав, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, вже прибули до Швейцарії на майбутній Саміт миру.

Саміт миру: хто із лідерів вже прибув

Зараз до Бюргенштока, в Швейцарії, де незабаром розпочнеться Саміт миру, постійно прибувають глави держав. Зокрема, до Швейцарії вже прилетіли і канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр -міністр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Швейцарії на мирну конференцію в Україні. За даними журналістів, він приземлився в аеропорту Цюріха після 16:00, звідки попрямував до Бюргенштока. 

Також до Швейцарії прибув прем'єр -міністр Канади Джастін Трюдо. 

На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський на полях інавгураційного Саміту миру вже зустрівся із зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, та президентом Чилі Габріелем Боричем. 

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 17:30 за Києвом.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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