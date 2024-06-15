Саміт миру: хто із лідерів вже прибув
Київ • УНН
Глави держав, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, вже прибули до Швейцарії на майбутній Саміт миру.
Зараз до Бюргенштока, в Швейцарії, де незабаром розпочнеться Саміт миру, постійно прибувають глави держав. Зокрема, до Швейцарії вже прилетіли і канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр -міністр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Швейцарії на мирну конференцію в Україні. За даними журналістів, він приземлився в аеропорту Цюріха після 16:00, звідки попрямував до Бюргенштока.
Також до Швейцарії прибув прем'єр -міністр Канади Джастін Трюдо.
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Президент України Володимир Зеленський на полях інавгураційного Саміту миру вже зустрівся із зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, та президентом Чилі Габріелем Боричем.
Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 17:30 за Києвом.