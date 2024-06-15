В столице бушует непогода - городские улицы уходят под воду, транспорт "плывет", а кое-где в городе появятся новые "фонтаны", передает УНН со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Подтопленным улицам Киева пользователи уже не удивляются, а над появлением новых "фонтанов" и "гейзеров" даже шутят. Один заметили на улице Антоновича.

Больше всего неприятностей на Олимпийской, где из-за непогоды повреждено асфальтовое покрытие. Как отмечают пользователи - его просто сорвало.

Сейчас власти Киева информацию о последствиях непогоды не комментировали.

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