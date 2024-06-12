В результате последнего ливня в Киеве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом заявили в Киевской городской администрации, передает УНН.

Детали



Отмечается, что по состоянию на 15:00 ночной и дневной уровни составили 46 мм осадков.

Нормативный объем осадков за месяц - 74 мм. То есть 12 июня в столице выпало более половины месячной нормы. Ливень с таким количеством осадков в городе - впервые за последние 30 лет - заявили в КГГА.

В ведомстве добавили, что по прогнозу синоптиков, значительный дождь может продлиться до конца дня.

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Горожан призвали быть осторожными, по возможности оставаться в помещениях, не парковать автомобили возле деревьев или электроопор.

Напомним,

Сильный дождь затопил улицы в нескольких районах Киева 12 июня, вызвав значительные пробки на дорогах, задержки в движении общественного транспорта и перебои с электроснабжением.