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Масштабна злива у столиці: за добу випало більше ніж половина місячної норми опадів

Київ • УНН

 • 53462 перегляди

12 червня в Києві за один день випало більше половини місячної норми опадів, що спричинило підтоплення, затори на дорогах, затримки громадського транспорту та відключення електроенергії.

Внаслідок останньої зливи у Києві за одну добу випало більше ніж половина місячної норми опадів. Про це заявили у Київській міській адміністрації, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів.

Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випало більш ніж половина місячної норми. Злива з такою кількістю опадів у місті – вперше за останні 30 років

- заявили в КМДА. 

У відомстві додали, що за прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.

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Містян закликали бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.

Нагадаємо

Сильний дощ затопив вулиці у кількох районах Києва 12 червня, спричинивши значні затори на дорогах, затримки у русі громадського транспорту та перебої з електропостачанням.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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