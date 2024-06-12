Масштабна злива у столиці: за добу випало більше ніж половина місячної норми опадів
Київ • УНН
12 червня в Києві за один день випало більше половини місячної норми опадів, що спричинило підтоплення, затори на дорогах, затримки громадського транспорту та відключення електроенергії.
Внаслідок останньої зливи у Києві за одну добу випало більше ніж половина місячної норми опадів. Про це заявили у Київській міській адміністрації, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 15:00 нічний і денний рівні склали 46 мм опадів.
Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випало більш ніж половина місячної норми. Злива з такою кількістю опадів у місті – вперше за останні 30 років
У відомстві додали, що за прогнозом синоптиків, значний дощ може тривати до кінця дня.
У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух 12.06.24, 14:52 • 50319 переглядiв
Містян закликали бути обережними, за можливості залишатись у приміщеннях, не паркувати автомобілі біля дерев чи електроопор.
Нагадаємо
Сильний дощ затопив вулиці у кількох районах Києва 12 червня, спричинивши значні затори на дорогах, затримки у русі громадського транспорту та перебої з електропостачанням.