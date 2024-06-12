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У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух

У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух

Київ • УНН

 • 50319 перегляди

Сильні зливи та падіння дерев ускладнили рух на кількох вулицях Києва, спричинивши транспортний колапс у місті.

У Києві на вулиці лютує негода. У столичній патрульній поліції розповіли, на яких дорогах ускладнений рух через затяжний дощ та падіння дерев, передає УНН.

Деталі

За даними патрульної поліції через значні опади ускладнений рух транспорту на вулицях Андрія Малишка, Олександра Махова, Миколи Василенка, Вадима Гетьмана та Стеценка.

Також повідомляється, що у зв'язку з падінням дерев на проїжджу частину на вулицях Липській, Казарменій, Горіхуватському шляху та Дегтярівській також рух транспорту частково ускладнений. 

На місці працюють відповідні служби.

Затоплені вулиці та затори по всьому місту: через масштабну зливу в Києві трапився транспортний колапс 12.06.24, 14:11 • 46736 переглядiв

У патрульній поліції також розповіли про правила, як залишатися в безпеці під час дощу:

  • Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
  • Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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