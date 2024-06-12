У столиці транспортний колапс через негоду: на яких вулицях ускладнено рух
Київ • УНН
Сильні зливи та падіння дерев ускладнили рух на кількох вулицях Києва, спричинивши транспортний колапс у місті.
У Києві на вулиці лютує негода. У столичній патрульній поліції розповіли, на яких дорогах ускладнений рух через затяжний дощ та падіння дерев, передає УНН.
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За даними патрульної поліції через значні опади ускладнений рух транспорту на вулицях Андрія Малишка, Олександра Махова, Миколи Василенка, Вадима Гетьмана та Стеценка.
Також повідомляється, що у зв'язку з падінням дерев на проїжджу частину на вулицях Липській, Казарменій, Горіхуватському шляху та Дегтярівській також рух транспорту частково ускладнений.
На місці працюють відповідні служби.
Затоплені вулиці та затори по всьому місту: через масштабну зливу в Києві трапився транспортний колапс 12.06.24, 14:11 • 46736 переглядiв
У патрульній поліції також розповіли про правила, як залишатися в безпеці під час дощу:
- Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
- Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи.