В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

В Киеве на улице свирепствует непогода. В столичной патрульной полиции рассказали, на каких дорогах затруднено движение из-за затяжного дождя и падения деревьев, передает УНН.

Детали

По данным патрульной полиции из-за значительных осадков затруднено движение транспорта на улицах Андрея Малышко, Александра Махова, Николая Василенко, Вадима Гетьмана и Стеценко.

Также сообщается, что в связи с падением деревьев на проезжую часть на улицах Липской, Казарменной, Ореховатском пути и Дегтяревской также движение транспорта частично затруднено.

На месте работают соответствующие службы.

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

В патрульной полиции также рассказали о правилах, как оставаться в безопасности во время дождя: