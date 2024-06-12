В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение
Киев • УНН
Сильные ливни и падение деревьев затруднили движение на нескольких улицах Киева, вызвав транспортный коллапс в городе.
В Киеве на улице свирепствует непогода. В столичной патрульной полиции рассказали, на каких дорогах затруднено движение из-за затяжного дождя и падения деревьев, передает УНН.
Детали
По данным патрульной полиции из-за значительных осадков затруднено движение транспорта на улицах Андрея Малышко, Александра Махова, Николая Василенко, Вадима Гетьмана и Стеценко.
Также сообщается, что в связи с падением деревьев на проезжую часть на улицах Липской, Казарменной, Ореховатском пути и Дегтяревской также движение транспорта частично затруднено.
На месте работают соответствующие службы.
Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс12 июня 2024, 11:11 • 11790 просмотров
В патрульной полиции также рассказали о правилах, как оставаться в безопасности во время дождя:
- Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения.
- Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте световозвращающие элементы.