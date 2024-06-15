Нові "фонтани" посеред вулиць та зірваний асфальт: у Києві вирує негода
Київ • УНН
Київські вулиці затоплені через сильні зливи, з'являються нові "фонтани" та "гейзери", а на Олімпійській зірвано асфальт.
У столиці вирує негода - міські вулиці йдуть під воду, транспорт "пливе", а подекуди у місті з'являться нові "фонтани", передає УНН із посиланням на столичні Telegram-канали.
Підтопленим вулицям Києва користувачі вже не дивуються, а над появою нових "фонтанів" та "гейзерів" навтіь жартують. Один помітили на вулиці Антоновича.
Найбільше прикрощів зазначал Олімпійська, де через негоду пошкоджено асфальтне покриття. Як зазначають користувачі - його просто зірвало.
Наразі влада Києва інформацію про наслідки негоди не коментувала.
Масштабна злива у столиці: за добу випало більше ніж половина місячної норми опадів12.06.24, 18:25 • 53464 перегляди