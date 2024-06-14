В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В Верховной Раде вопрос назначения министра аграрной политики не обсуждается. Заявленных кандидатур нет, и до ближайшей сессионной недели вряд ли они появятся. Об этом УНН сообщили собеседники в парламенте.

Озвучиваются некоторые фамилии потенциальных кандидатов, но все эти разговоры лишь на уровне слухов, серьезных обсуждений нет, говорят народные избранники.

Между тем прошло уже больше месяца с тех пор как Николай Сольский подал в отставку с поста министра аграрной политики. Формальным основанием стало обвинение НАБУ в том, что он 7 лет назад, задолго до государственных должностей, якобы завладел земельными участками в Сумской области.

Уже после его увольнения с поста министра стало известно, что никаких земельных участков в Сумской области ни у самого Сольского, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. И это подтверждают по меньшей мере декларации экс-министра. Более того, даже сами детективы НАБУ не могут объяснить, чем именно завладел Сольский. По их версии, Сольский (как адвокат) помогал участникам АТО оформить земельные паи, право на которые дало им государство. А преступление заключается в том, что эти земли якобы принадлежали Национальной аграрной академии.

Однако даже в самой Академии так и не смогли найти документы и доказать, что земли действительно их. По словам сотрудников НААН, они считали эти земли своими, потому что раньше на этих землях были колхозы и совхозы Ленина и Сталина, которые вроде бы являются их наследодателями. Но опять таки, официальных документов у НААН нет.

Но НАБУ пока "приписывает" эти земли НААН и это главная интрига этого дела - смогут ли доказать детективы, что земля принадлежала Академии. И пойдут ли детективы НАБУ на то, чтобы отбирать земли у АТОвцев, которые их и получили от государства.

В общем, дело "хрупкое" и неочевидное. Вокруг крутится много версий, почему именно сейчас кому-то понадобилась отставка главы стратегического министерства.

По одной из версий, основанием для отставки Сольского стали вовсе не земли, а политические игрища и заинтересованность иностранцев в аграрном секторе Украины. А НАБУ, по этой логике, стало ключевым инструментом, когда «подыграло» делу семилетней давности.

Косвенно в пользу этой версии может свидетельствовать тот факт, что сразу после публичных обвинений НАБУ - поляки разорвали переговоры с Украиной и снова стали блокировать границы. Хотя за месяц до этого в переговорах, где главным представителем от Украины и был Сольский, обе стороны констатировали весомый шаг вперед на пути решения международного кризиса.

По другой версии, отставка Сольского была нужна для ликвидации министерства аграрной политики в рамках реорганизации всего Кабмина. Против этой инициативы выступил весь агросектор. И возможно был против и сам Сольский.

Тем временем в Украине началась уборка урожая-2024. В это время украинским фермерам, как никогда, необходима поддержка от профильного министерства. Но насколько эффективной может быть эта помощь без министра - этот вопрос остается открытым.