Найближчим часом призначення міністра аграрної політики не очікується

У Верховній Раді питання призначення міністра аграрної політики не обговорюється. Заявлених кандидатур немає, і до найближчого сесійного тижня навряд чи вони з’являться. Про це УНН повідомили співрозмовники у парламенті.

Озвучуються деякі прізвища потенційних кандидатів, але всі ці розмови лише на рівні чуток, серйозних обговорень немає, кажуть народні обранці.

Тим часом минуло вже більше місяця відтоді як Микола Сольський подав у відставку з поста міністра аграрної політики. Формальною підставою стало звинувачення НАБУ у тому, що він 7 років тому, задовго до державних посад, начебто заволодів земельними ділянками у Сумській області.

Вже після його звільнення з поста міністра стало відомо, що ніяких земельних ділянок у Сумській області ані у самого Сольського, ані у його родини чи афілійованих осіб немає. І це підтверджують щонайменше декларації ексміністра. Більше того, навіть самі детективи НАБУ не можуть пояснити, чим саме заволодів Сольський. За їх версією, Сольський ( як адвокат) допомагав учасникам АТО оформити земельні паї, право на які дала їм держава. А злочин полягає у тому, що ці землі начебто належали Національній аграрній академії.

Проте навіть в самій Академії так і не змогли знайти документи і довести, що землі дійсно їх. За словами співробітників НААН, вони вважали ці землі своїми, бо раніше на цих землях були колгоспи і радгоспи леніна і сталіна, які начебто є їх спадкодавцями. Але знову таки, офіційних документів у НААН немає.

Але НАБУ поки "приписує" ці землі НААН і це головна інтрига цієї справи - чи зможуть довести детективи, що земля належала Академії. І чи підуть детективи НАБУ на те, щоб відбирати землі у АТОвців, які їх і отримали від держави.

Загалом, справа "крихка" і неочевидна. Навколо крутиться багато версій, чому саме зараз комусь знадобилась відставка очільника стратегічного міністерства.

За однією з версій, підставою для відставки Сольського стали зовсім не землі, а політичні ігрища і зацікавленість іноземців в аграрному секторі України. А НАБУ, за цією логікою, стало ключовим інструментом, коли "підіграло" справою семирічної давнини.

Опосередковано на користь цієї версії може свідчити той факт, що одразу після публічних звинувачень НАБУ - поляки розірвали переговори з Україною і знову стали блокувати кордони. Хоча за місяць до цього в переговорах, де головним представником від України і був Сольський, обидві сторони констатували вагомий крок вперед на шляху вирішення міжнародної кризи.

За іншою версією, відставка Сольського була потрібна для ліквідації міністерства аграрної політики в межах реорганізації всього Кабміну. Проти цієї ініціативи виступив весь агросектор. І можливо був проти і сам Сольський.

Тим часом в Україні розпочалося збирання врожаю-2024. У цей час українським фермерам, як ніколи, необхідна підтримка від профільного міністерства. Та наскільки ефективною може бути ця допомога без міністра – це питання залишається відкритим.