На временно оккупированных территориях детям начисляют дополнительные баллы за упоминание о путине во время итогового оценивания - Сопротивление
Киев • УНН
Во время итогового оценивания знаний в школах на временно оккупированных территориях школьникам давали дополнительные баллы, если они упоминали имя путина в своих произведениях.
Во время проведения оценивания знаний на временно оккупированных территориях за упоминание путина школьникам предоставляли дополнительные баллы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Во время проведения итогового оценивания знаний в школах на временно оккупированных территориях детям повышали баллы, если в работах упоминался путин.
Во время написания сочинений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донецкой области дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя путина - оценка будет обязательно выше, если не упомянуть кремлевского террориста
О таких критериях оценивания художественных произведений выпускники писали в соцсетях, советуя другим, как заработать высший балл.
Впрочем, дети совершенно искренне насмехаются над такими способами их "педагогов" угодить кремлевскому режиму
Напомним
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