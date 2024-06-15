Во время проведения оценивания знаний на временно оккупированных территориях за упоминание путина школьникам предоставляли дополнительные баллы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во время проведения итогового оценивания знаний в школах на временно оккупированных территориях детям повышали баллы, если в работах упоминался путин.

Во время написания сочинений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донецкой области дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя путина - оценка будет обязательно выше, если не упомянуть кремлевского террориста - говорится в сообщении.

О таких критериях оценивания художественных произведений выпускники писали в соцсетях, советуя другим, как заработать высший балл.

Впрочем, дети совершенно искренне насмехаются над такими способами их "педагогов" угодить кремлевскому режиму - добавляют в Сопротивлении.

Напомним

Более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет с оккупированных украинских территорий пройдут военную подготовку в волгоградской области россии, что является нарушением международных норм и стандартов по защите несовершеннолетних от участия в военных действиях.

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