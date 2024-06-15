На тимчасово окупованих територіях дітям нараховують додаткові бали за згадку про путіна під час підсумкового оцінювання - Спротив
Київ • УНН
Під час підсумкового оцінювання знань у школах на тимчасово окупованих територіях школярам давали додаткові бали, якщо вони згадували ім'я путіна у своїх творах.
Під час проведення оцінювання знань на тимчасово окупованих територіях за згадку путіна школярам надавали додаткові бали. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Під час проведення підсумкового оцінювання знань у школах на тимчасово окупованих територіях дітям підвищували бали, якщо у роботах згадувалося ім'я путіна.
Під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів у школах на тимчасово окупованих територіях Донеччини діти зауважили певну тенденцію. Якщо у роботі згадується ім’я путіна — оцінка буде обов’язково вищою, якщо не згадати кремлівського терориста
Про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах, радячи іншим, як заробити вищий бал.
Втім діти абсолютно щиро насміхаються над такими способами їхніх "педагогів" догодити кремлівському режимові
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