На окупованій Херсонщині росіяни планують запустити класи для підготовки "поліцаїв" - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни формують у школах спеціальні класи для підготовки "поліцейських", проводячи військову підготовку та "патріотичне виховання" серед учнів.
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни формують спеціальні класи, де готуватимуть "поліцаїв". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У Центрі нацспротиву пояснили, що відповідна ініціатива прийшла з Кремля та намагається активно впроваджуватися місцевою окупаційною владою
На базі середніх шкіл тимчасово окупованої Херсонщини окупанти розпочали процес формування спеціалізованих класів, у яких будуть готувати "поліцаїв" Йдеться про класи росгвардії
Зазначається, що тут діти будуть проходити військові навчання і "патріотичне виховання", яке насамперед передбачатиме виправдання нацистських злочинів рф.
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При закінченні спецкурсу випускники отримуватимуть первинне сержантське звання і виконуватимуть роботу "поліцаїв". На ТОТ Херсонщини перший такий клас буде відкрито вже з початку нового навчального року у Скадовську.
Перші такі класи окупанти почали активно організовувати від початку повномасштабного вторгнення. Так звані кадетські класи вже працюють у тимчасово окупованому Запоріжжі
Нагадаємо
У Центрі Національного Спротиву заявили, що росіяни відкрили в окупованому Маріуполі черговий поліцейський навчальний заклад, де навчатимуться 400 студентів