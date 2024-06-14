На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне формируют специальные классы, где будут готовить "полицаев". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре нацпротива объяснили, что соответствующая инициатива пришла из Кремля и пытается активно внедряться местной оккупационной властью

На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить "полицаев" Речь идет о классах росгвардии - рассказали в Спротиве.

Отмечается, что здесь дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое прежде всего будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ.

Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

При окончании спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу "полицаев". На ВОТ Херсонщины первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года в Скадовске.

Первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают во временно оккупированном Запорожье - подытожили в Центре нацсопротивления.

Напомним,

В Центре Национального Сопротивления заявили, что россияне открыли в оккупированном Мариуполе очередное полицейское учебное заведение, где будут учиться 400 студентов