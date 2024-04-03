Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне вербуют пропагандистов для фейковых местных изданий из числа молодежи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что для этого на ВОТ проходят конкурсы на лучшие "статьи" и "видеоматериалы" среди студентов училищ, за победу в которых враг дарит технику и возможность "стажировки" в псевдомедиа, которые были созданы после захвата региона.

Враг пользуется стремлением молодежи к легким деньгам и знаменитости чтобы найти предателей-пропагандистов, ведь сейчас в фейковых изданиях большинство штата до сих пор гастролеры из рф, - говорится в сообщении.

Напомним

россияне создали на оккупированных украинских территориях фальшивые университеты, которые выдают "дипломы" без вступительных экзаменов, с низким набором студентов, несмотря на бесплатное "образование".

