Дуда о "мирном" плане путина: квинтэссенция российского жестокого империализма

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал "мирное предложение" главы кремля владимира путина, адресованное Украине, заявив, что это "разрушительные требования" и "заоблачные территориальные претензии". Об этом он заявил перед полетом в Швейцарию на Саммит мира, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

О Саммите мира

Дуда напомнил, что в конференции примут участие представители около 100 стран и, по его мнению, встреча станет хорошей возможностью показать географически отдаленным странам, для которых российская агрессия является чем-то абстрактным и далеким, что проблема серьезная и что это представляет опасность не только для Европы, соседей Украины, но и для всего мира.

"Эта конференция призвана показать географически удаленным партнерам масштаб угрозы для всего мира, которую представляет российская агрессия против Украины", - заявил президент Польши.

"Я надеюсь, что это послание будет донесено четко (...), отражая ситуацию в регионе. Где сегодня беларусь и россия гибридно атакуют Польшу, страны Балтии, (...) Финляндию, используя миграционный прессинг", - заявил Дуда. Идея, по его словам, заключается в том, чтобы донести до партнеров масштаб действий россии, ее "извращенные методы" и насколько опасна эта агрессия.

Он подчеркнул, что россии нельзя позволить выиграть эту войну. Российский империализм не может быть удовлетворен территориями Украины, подчеркнул президент Польши, добавив, что прекращение российской агрессии и укрепление безопасности Польши являются сегодня важнейшими целями польской международной политики.

О требованиях путина

Касательно требований, выдвинутых российским президентом к Украине, и концепции прекращения войны, Дуда заявил, что это "разрушительные требования" и "заоблачные территориальные претензии", но таким образом владимир путин показал всему международному сообществу "квинтэссенцию российского жестокого империализма". путин требует территории, откуда уже выведены российские войска, отметил Дуда. Одно это докажет всему миру, каковы его истинные намерения. Что это жестокое нападение на суверенное независимое государство и неоправданные территориальные требования, сказал Дуда.

россия говорит: да, мы будем продолжать нарушать международное право, мы очень уважаем весь международный порядок, добавил президент Польши.

Он выразил надежду, что это будет достаточным доказательством для стран свободного мира, что Украину надо поддерживать.

"Российскому империализму необходимо дать отпор. Голова этого дракона должна быть отрублена, и это должно произойти благодаря жесткому отношению свободного мира, и именно этого мы стремимся достичь для безопасности Республики Польша", - отметил президент.

Он пояснил, что международное сообщество состоит не только из крупных игроков, но и из многих стран на различных международных форумах. Помните, что голос мирового сообщества также имеет значение, и политика, которую реализует мировое сообщество, также имеет значение, отметил он.

О Китае

Президент Польши отметил, что Китай не будет присутствовать на саммите, но "они, безусловно, будут очень внимательно следить и очень внимательно слушать то, что мы говорим". "Скоро я отправлюсь с официальным визитом в Китай и, среди прочего, поговорю с главой Си Цзиньпин", - добавил он.

Президент Польши заявил, что с Китаем нужно говорить о войне в Украине. "Жаль, что они не участвуют, но эта конференция, так сказать, является своеобразным мостиком к тому, чтобы вести переговоры с китайским лидером о том, как ослабить войну в Украине", - сказал он.

Дуда отметил, что война также невыгодна экономическим интересам Китая в Европе, поскольку "Китай хочет иметь возможность свободно доставлять сюда свои товары, и он знает, насколько нестабильными являются сегодня морские пути". Если бы это не было важно, глава Си Цзиньпин не обсуждал бы этот вопрос с другими лидерами, поскольку он несколько раз разговаривал со мной в такой решительной манере, добавил он.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.