Дуда о "мирном" плане путина: квинтэссенция российского жестокого империализма

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов

Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов

  •  110705 просмотра
В России заявили об атаке дронов на Ростовщину, целью мог быть химический комбинат

В России заявили об атаке дронов на Ростовщину, целью мог быть химический комбинат

  •  106693 просмотра
В Черном и Азовском морях россияне удерживают 4 ракетоносителя

В Черном и Азовском морях россияне удерживают 4 ракетоносителя

  •  102122 просмотра
Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак

Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак

  •  80225 просмотра
На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

  •  63199 просмотра
публикации
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  131753 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  159713 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  178953 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  229742 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  217107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

  •  16671 просмотра
Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

  •  47603 просмотра
5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

  •  47996 просмотра
Лидеры G7 спели Happy Birthday для Олафа Шольца

Лидеры G7 спели Happy Birthday для Олафа Шольца

  •  45040 просмотра
Летняя школа и дополнительная авторская песня по желанию: организаторы рассказали об особенностях Нацотбора "Детского Евровидения"

Летняя школа и дополнительная авторская песня по желанию: организаторы рассказали об особенностях Нацотбора "Детского Евровидения"

14 июня 2024, 10:55  •  77565 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Дуда о "мирном" плане путина: квинтэссенция российского жестокого империализма

Дуда о "мирном" плане путина: квинтэссенция российского жестокого империализма

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 12:49  •  14931 просмотра

Read in English

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал "мирное предложение" Владимира Путина Украине как "сокрушительные требования" и "непомерные территориальные претензии", подчеркнув необходимость дать отпор российскому империализму и поддержать Украину ради глобальной безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал "мирное предложение" главы кремля владимира путина, адресованное Украине, заявив, что это "разрушительные требования" и "заоблачные территориальные претензии". Об этом он заявил перед полетом в Швейцарию на Саммит мира, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

О Саммите мира

Дуда напомнил, что в конференции примут участие представители около 100 стран и, по его мнению, встреча станет хорошей возможностью показать географически отдаленным странам, для которых российская агрессия является чем-то абстрактным и далеким, что проблема серьезная и что это представляет опасность не только для Европы, соседей Украины, но и для всего мира.

"Эта конференция призвана показать географически удаленным партнерам масштаб угрозы для всего мира, которую представляет российская агрессия против Украины", - заявил президент Польши.

"Я надеюсь, что это послание будет донесено четко (...), отражая ситуацию в регионе. Где сегодня беларусь и россия гибридно атакуют Польшу, страны Балтии, (...) Финляндию, используя миграционный прессинг", - заявил Дуда. Идея, по его словам, заключается в том, чтобы донести до партнеров масштаб действий россии, ее "извращенные методы" и насколько опасна эта агрессия.

Он подчеркнул, что россии нельзя позволить выиграть эту войну. Российский империализм не может быть удовлетворен территориями Украины, подчеркнул президент Польши, добавив, что прекращение российской агрессии и укрепление безопасности Польши являются сегодня важнейшими целями польской международной политики.

О требованиях путина

Касательно требований, выдвинутых российским президентом к Украине, и концепции прекращения войны, Дуда заявил, что это "разрушительные требования" и "заоблачные территориальные претензии", но таким образом владимир путин показал всему международному сообществу "квинтэссенцию российского жестокого империализма". путин требует территории, откуда уже выведены российские войска, отметил Дуда. Одно это докажет всему миру, каковы его истинные намерения. Что это жестокое нападение на суверенное независимое государство и неоправданные территориальные требования, сказал Дуда.

россия говорит: да, мы будем продолжать нарушать международное право, мы очень уважаем весь международный порядок, добавил президент Польши.

Он выразил надежду, что это будет достаточным доказательством для стран свободного мира, что Украину надо поддерживать.

"Российскому империализму необходимо дать отпор. Голова этого дракона должна быть отрублена, и это должно произойти благодаря жесткому отношению свободного мира, и именно этого мы стремимся достичь для безопасности Республики Польша", - отметил президент.

Он пояснил, что международное сообщество состоит не только из крупных игроков, но и из многих стран на различных международных форумах. Помните, что голос мирового сообщества также имеет значение, и политика, которую реализует мировое сообщество, также имеет значение, отметил он.

О Китае

Президент Польши отметил, что Китай не будет присутствовать на саммите, но "они, безусловно, будут очень внимательно следить и очень внимательно слушать то, что мы говорим". "Скоро я отправлюсь с официальным визитом в Китай и, среди прочего, поговорю с главой Си Цзиньпин", - добавил он.

Президент Польши заявил, что с Китаем нужно говорить о войне в Украине. "Жаль, что они не участвуют, но эта конференция, так сказать, является своеобразным мостиком к тому, чтобы вести переговоры с китайским лидером о том, как ослабить войну в Украине", - сказал он.

Дуда отметил, что война также невыгодна экономическим интересам Китая в Европе, поскольку "Китай хочет иметь возможность свободно доставлять сюда свои товары, и он знает, насколько нестабильными являются сегодня морские пути". Если бы это не было важно, глава Си Цзиньпин не обсуждал бы этот вопрос с другими лидерами, поскольку он несколько раз разговаривал со мной в такой решительной манере, добавил он.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
finlyandiyaФинляндия
yevropaЕвропа
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  116192 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  134512 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  136023 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  125841 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  94048 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  87799 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  55621 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122317 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
13 июня 2024, 11:25  •  229742 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Эксклюзив
Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
13 июня 2024, 10:25  •  124392 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Популярные

На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

  •  63199 просмотра
Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак

Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак

  •  80225 просмотра
В Черном и Азовском морях россияне удерживают 4 ракетоносителя

В Черном и Азовском морях россияне удерживают 4 ракетоносителя

  •  102122 просмотра
В России заявили об атаке дронов на Ростовщину, целью мог быть химический комбинат

В России заявили об атаке дронов на Ростовщину, целью мог быть химический комбинат

  •  106693 просмотра
Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов

Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов

  •  110705 просмотра

Публикации

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  131753 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  159713 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  178953 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  229742 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  217107 просмотра

Война

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

  •  5056 просмотра
В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

  •  6936 просмотра
Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

  •  9066 просмотра
Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский встретился с вице-президентом США

  •  12038 просмотра
НАТО не является стороной конфликта: Столтенберг относительно отправки войск в Украину

НАТО не является стороной конфликта: Столтенберг относительно отправки войск в Украину

  •  12707 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира

  •  1692 просмотра
На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

  •  5056 просмотра
В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

  •  6936 просмотра
Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

  •  9066 просмотра
Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский встретился с вице-президентом США

  •  12038 просмотра

Война

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

  •  5056 просмотра
В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

  •  6936 просмотра
Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

  •  9066 просмотра
Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский встретился с вице-президентом США

  •  12038 просмотра
НАТО не является стороной конфликта: Столтенберг относительно отправки войск в Украину

НАТО не является стороной конфликта: Столтенберг относительно отправки войск в Украину

  •  12707 просмотра

политика

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира

Зеленский встретился с президентом Чили: обсудили шаги по реализации Формулы мира

  •  1692 просмотра
На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

На Саммите мира есть российские журналисты - СМИ

  •  5056 просмотра
В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

В кремле пожаловались на "неконструктивную" реакцию Запада на условия путина по переговорам с Украиной

  •  6936 просмотра
Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

  •  9066 просмотра
Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский встретился с вице-президентом США

  •  12038 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

12 июня 2024, 15:55  •  105310 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  104568 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  109678 просмотра

Экономика

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

Страны ЕС не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов для Украины - премьер Италии

  •  9066 просмотра
Сегодня в Украине графики отключений будут действовать с 8:00 до 23:00

Сегодня в Украине графики отключений будут действовать с 8:00 до 23:00

  •  47000 просмотра
Германия задерживает 14-й пакет санкций против России - дипломаты ЕС

Германия задерживает 14-й пакет санкций против России - дипломаты ЕС

  •  61490 просмотра
российские деньги должны стать ключевым источником восстановления Украины - Шмыгаль

российские деньги должны стать ключевым источником восстановления Украины - Шмыгаль

  •  95714 просмотра
Apple станет первой техкомпанией, которой выдвинут обвинения по цифровому законодательству ЕС

Apple станет первой техкомпанией, которой выдвинут обвинения по цифровому законодательству ЕС

  •  29228 просмотра

Киев

Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

  •  6004 просмотра
Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

  •  33135 просмотра
На киевском Печерске масштабное ДТП осложнило движение автомобилей, маршруток и троллейбусов

На киевском Печерске масштабное ДТП осложнило движение автомобилей, маршруток и троллейбусов

  •  19706 просмотра
На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

На Киевщине ликвидировали пожар после российской атаки, который тушили четверо суток

  •  63131 просмотра
В Киеве 15-летний парень упал с многоэтажки и погиб

В Киеве 15-летний парень упал с многоэтажки и погиб

  •  28079 просмотра