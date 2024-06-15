Дуда про "мирний" план путіна: квінтесенція російського жорстокого імперіалізму

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" глави кремля володимира путіна, адресовану Україні, заявивши, що це "нищівні вимоги" та "захмарні територіальні претензії". Про це він заявив перед польотом до Швейцарії на Саміт миру, пише УНН з посиланням на RMF24.

Про Саміт миру

Дуда нагадав, що у конференції візьмуть участь представники близько 100 країн і, на його думку, зустріч стане гарною можливістю показати географічно віддаленим країнам, для яких російська агресія є чимось абстрактним та далеким, що проблема серйозна і що це становить небезпеку не лише для Європи, сусідів України, а й для всього світу.

"Ця конференція покликана показати географічно віддаленим партнерам масштаб загрози для всього світу, яку представляє російська агресія проти України", - заявив президент Польщі.

"Я сподіваюся, що це послання буде донесено чітко (...), відображаючи ситуацію у регіоні. Де сьогодні білорусь та росія гібридно атакують Польщу, країни Балтії, (...) Фінляндію, використовуючи міграційний пресинг", - заявив Дуда. Ідея, з його слів, полягає в тому, щоб донести до партнерів масштаб дій росії, її "збочені методи" та наскільки небезпечна ця агресія.

Він підкреслив, що росії не можна дозволити виграти цю війну. Російський імперіалізм не може бути задоволений територіями України, наголосив президент Польщі, додавши, що припинення російської агресії та зміцнення безпеки Польщі є сьогодні найважливішими цілями польської міжнародної політики.

Про вимоги путіна

Торкаючись вимог, висунутих російським президентом до України, і концепції припинення війни, Дуда заявив, що це "нищівні вимоги" та "захмарні територіальні претензії", але таким чином володимир путін показав усьому міжнародному співтовариству "квінтесенцію російського жорстокого імперіалізму". путін вимагає території, звідки вже виведені російські війська, зазначив Дуда. Одне це доведе всьому світу, які його справжні наміри. Що це є жорстокий напад на суверенну незалежну державу та невиправдані територіальні вимоги, сказав Дуда.

росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми дуже поважаємо весь міжнародний порядок, додав президент Польщі.

Він висловив сподівання, що це буде достатнім доказом для країн вільного світу, що Україну треба підтримувати.

"Російському імперіалізму необхідно дати відсіч. Голова цього дракона має бути відрубана, і це має статися завдяки жорсткому ставленню вільного світу, і саме цього ми прагнемо досягти для безпеки Республіки Польща", - зазначив президент.

Він пояснив, що міжнародне співтовариство складається не тільки з великих гравців, але і з багатьох країн на різних міжнародних форумах. Пам'ятайте, що голос світової спільноти також має значення, і політика, яку реалізує світова спільнота також має значення, зазначив він.

Про Китай

Президент Польщі зазначив, що Китай не буде присутній на саміті, але "вони, безумовно, дуже уважно стежитимуть і дуже уважно слухатимуть те, що ми говоримо". "Скоро я вирушу з офіційним візитом до Китаю і, серед іншого, поговорю з главою Сі Цзіньпін", - додав він.

Президент Польщі заявив, що з Китаєм потрібно говорити про війну в Україні. "Шкода, що вони не беруть участь, але ця конференція, так би мовити, є своєрідним місточком до того, щоб вести переговори з китайським лідером про те, як послабити війну в Україні", - сказав він.

Дуда зазначив, що війна також невигідна економічним інтересам Китаю в Європі, оскільки "Китай хоче мати можливість вільно доставляти сюди свої товари, і він знає, наскільки нестабільними є сьогодні морські шляхи". Якби це не було важливо, глава Сі Цзіньпін не обговорював би це питання з іншими лідерами, оскільки він кілька разів розмовляв зі мною в такій рішучій манері, додав він.

Доповнення

Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.

Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.