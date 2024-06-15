В Демократической Республике Конго затонуло судно с 271 пассажиром. Об этом сообщил министр внутренних дел, безопасности и по вопросам традиционного права страны Жакеман Шабани, пишет УНН со ссылкой на CentralAsia.

Детали

Судно HB la Saintet, на борту которого находился по меньшей мере 271 человек, затонуло вблизи населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны. Оно направлялось из Мушие в Киншас. Правительство страны отправило на место происшествия следственную группу и спасателей.

По словам министра, судьба людей, которые находились на борту HB la Saintet, неизвестна. Инцидент произошел на реке Ква - притоке Конго.

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