У Конго затонуло судно, на борту якого був 271 пасажир
Київ • УНН
Корабель, на якому знаходився 271 пасажир, затонув у Демократичній Республіці Конго. Доля пасажирів наразі залишається невідомою.
У Демократичній Республіці Конго затонуло судно з 271 пасажиром. Про це повідомив міністр внутрішніх справ, безпеки та з питань традиційного права країни Жакеман Шабані, пише УНН з посиланням на CentralAsia.
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Судно HB la Saintet, на борту якого перебувала щонайменше 271 людина, затонуло поблизу населеного пункту Ледіба в районі Болобо на півночі країни. Воно прямувало з Мушіє до Кіншасу. Уряд країни відправив на місце події слідчу групу і рятувальників.
За словами міністра, доля людей, які перебували на борту HB la Saintet, невідома. Інцидент стався на річці Ква - притоці Конго.
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