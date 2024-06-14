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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 12:58  •  22246 просмотра

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В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины закупило услуг по переводу на почти 6,5 млн грн. Насколько это целесообразно - вопрос остается открытым.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2024 году закупило услуги по письменному переводу на почти 6,5 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Prozorro (Прозоро), передает УНН.

Соответствующий тендер состоялся в начале 2024 года. Ожидаемая стоимость тендера составляла более 7,7 миллионов гривен, однако договор заключили за почти 6,5 миллионов гривен (без НДС).

Согласно тендерной документации, за эти средства для НАБУ должны перевести 28 594 страницы с или на 31 иностранный язык. Среди них - английский, арабский, иврит, сербский, черногорский, японский и, как ни странно, русский. Срок предоставления услуг до 31 декабря 2024 года.

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Кроме того, сейчас НАБУ объявило еще один тендер на закупку услуг по письменному переводу на 49 тысяч гривен. В документации указано, что за эти средства исполнитель должен перевести до 80 страниц текста с украинского языка на персидский. Сейчас ожидается прием предложений для проведения этого аукциона. Если он состоится, срок предоставления услуг также до 31 декабря 2024 года.

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Поэтому, только на услуги по переводу НАБУ в 2024 году потратит минимум почти 6,5 миллионов гривен. Насколько это целесообразно - вопрос остается открытым.

Однако, стоит заметить, что за эту сумму можно приобрести около 120 квадрокоптеров DJI Mavik 3 Classic (средняя цена которого около 55 тысяч гривен) или около 30 квадрокоптеров DJI Mavik 3Т с тепловизионной камерой (средняя цена - около 200 тысяч гривен), которые являются крайне необходимыми для украинских военных на фронте и помогают им уничтожать врага.

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование12 июня 2024, 07:49 • 177550 просмотров

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко заявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Одно производство детективы открыли из-за возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации, а другое - за уменьшение портовых сборов в 2017 году. Однако оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и урон деловой репутации.

Кроме того, недавно в НАБУ разгорелся скандал с вероятной утечкой информации из бюро. Бывший глава Броварской РГА, советник Офиса президента Георгий Биркадзе, у которого правоохранители в рамках этого дела проводили обыски, заявил, что из дела о "сливе" данных из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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