Майже 6,5 млн грн на послуги з перекладу: на що НАБУ витрачає кошти під час війни

Національне антикорупційне бюро України у 2024 році закупило послуги з письмового перекладу на майже 6,5 мільйонів гривень. Про це свідчать дані сайту Prozorro (Прозоро), передає УНН.

Відповідний тендер відбувся на початку 2024 року. Очікувана вартість тендеру становила понад 7,7 мільйонів гривень, однак договір уклали за майже 6,5 мільйонів гривень (без ПДВ).

Згідно з тендерною документацією, за ці кошти для НАБУ мають перекласти 28 594 сторінки з або на 31 іноземну мову. Серед них – англійська, арабська, іврит, сербська, чорногорська, японська та, як не дивно, російська. Термін надання послуг до 31 грудня 2024 року.

Окрім того, зараз НАБУ оголосило ще один тендер на закупівлю послуг з письмового перекладу на 49 тисяч гривень. У документації вказано, що за ці кошти виконавець має перекласти до 80 сторінок тексту з української мови на перську. Наразі очікується прийом пропозицій для проведення цього аукціону. Якщо він відбудеться, термін надання послуг також до 31 грудня 2024 року.

Тож, лише на послуги з перекладу НАБУ у 2024 році витратить щонайменше майже 6,5 мільйонів гривень. Наскільки це доцільно – питання залишається відкритим.

Проте, варто зауважити, що за цю суму можна придбати близько 120 квадрокоптерів DJI Mavik 3 Classic (середня ціна якого близько 55 тисяч гривень) або близько 30 квадрокоптерів DJI Mavik 3Т з тепловізійною камерою (середня ціна - близько 200 тисяч гривень), які є вкрай необхідними для українських військових на фронті та допомагають їм нищити ворога.

Ні обіцянок, ні пробачень: НАБУ офіційно так і не вибачилось перед ексміністром Омеляном за незаконне кримінальне переслідування

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Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно заявити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Одне провадження детективи відкрили через можливе незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації, а інше - за зменшення портових зборів у 2017 році. Проте обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Окрім того, нещодавно в НАБУ розгорівся скандал з ймовірним витоком інформації з бюро. Колишній голова Броварської РДА, радник Офісу президента Георгій Біркадзе, у якого правоохоронці в рамках цієї справи проводили обшуки, заявив, що зі справи про "злив" даних з НАБУ зробили замість розслідування шоу.