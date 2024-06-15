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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с президентом Грузии вопросы двустороннего сотрудничества

Зеленский обсудил с президентом Грузии вопросы двустороннего сотрудничества

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 14:25  •  1673 просмотра

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Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на Саммите мира, обсудив двустороннее сотрудничество, вызовы безопасности, энергетический кризис в Украине из-за российских атак, а также общее стремление к членству в ЕС, тогда как Грузия рассматривает возможность восстановления дипломатических отношений с Россией.

Президент Владимир Зеленский встретился на полях Саммита мира с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для их стран, передает УНН.

Провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили на полях Глобального саммита мира. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре против энергетической системы Украины. Наша страна прилагает все возможные усилия для восстановления генерации электроэнергии

 - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский поблагодарил Зурабишвили за участие в Саммите.

Это очень важно для нас. Мы вместе. Спасибо за поддержку. Я уверен, что наступит тот день, когда Украина и Грузия будут в Евросоюзе - вместе и навсегда

- отметил Зеленский.

Дополнение

По информации грузинского телеканала Mtavari власти Грузии намерены восстановить дипломатические отношения с рф. Правящая партия власти "Грузинская мечта" готовится открыть посольство в москве.

Грузия в сентябре 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. С 5 марта 2009 года до сих пор отношения между двумя странами поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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