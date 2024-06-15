Зеленский обсудил с президентом Грузии вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Владимир Зеленский встретился на полях Саммита мира с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для их стран, передает УНН.

Провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили на полях Глобального саммита мира. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре против энергетической системы Украины. Наша страна прилагает все возможные усилия для восстановления генерации электроэнергии - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский поблагодарил Зурабишвили за участие в Саммите.

Это очень важно для нас. Мы вместе. Спасибо за поддержку. Я уверен, что наступит тот день, когда Украина и Грузия будут в Евросоюзе - вместе и навсегда - отметил Зеленский.

Дополнение

По информации грузинского телеканала Mtavari власти Грузии намерены восстановить дипломатические отношения с рф. Правящая партия власти "Грузинская мечта" готовится открыть посольство в москве.

Грузия в сентябре 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. С 5 марта 2009 года до сих пор отношения между двумя странами поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах.