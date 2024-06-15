Зеленский обсудил с президентом Грузии вопросы двустороннего сотрудничества
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили на Саммите мира, обсудив двустороннее сотрудничество, вызовы безопасности, энергетический кризис в Украине из-за российских атак, а также общее стремление к членству в ЕС, тогда как Грузия рассматривает возможность восстановления дипломатических отношений с Россией.
Президент Владимир Зеленский встретился на полях Саммита мира с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для их стран, передает УНН.
Провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили на полях Глобального саммита мира. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре против энергетической системы Украины. Наша страна прилагает все возможные усилия для восстановления генерации электроэнергии
Зеленский поблагодарил Зурабишвили за участие в Саммите.
Это очень важно для нас. Мы вместе. Спасибо за поддержку. Я уверен, что наступит тот день, когда Украина и Грузия будут в Евросоюзе - вместе и навсегда
Дополнение
По информации грузинского телеканала Mtavari власти Грузии намерены восстановить дипломатические отношения с рф. Правящая партия власти "Грузинская мечта" готовится открыть посольство в москве.
Грузия в сентябре 2008 года прервала дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. С 5 марта 2009 года до сих пор отношения между двумя странами поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах.