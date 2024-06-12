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Влада Грузії готується відкрити посольство в москві - ЗМІ

Влада Грузії готується відкрити посольство в москві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16568 перегляди

Влада Грузії готується до відкриття посольства в москві, і відбір співробітників вже триває, незважаючи на заперечення з боку правлячої партії "Грузинська мрія".

Влада Грузії має намір відновити дипломатичні відносини з рф. Керівна партія влади "Грузинська мрія" готується відкрити посольство в москві. За інформацією грузинського телеканалу Mtavari, вже розпочався відбір співробітників, повідомляє УНН

Деталі

Грузинський телеканал стверджує, що відновлення дипломатичних відносин з росією стає пріоритетом партії "Грузинська мрія". Їх джерела підтверджують, що уряди Грузії та росії активно працюють і вже почався відбір співробітників для посольства Грузії в москві. Як і в багатьох інших випадках, першими про відкриття посольства заговорили представники діаспор і ділових кіл.

У "Грузинській мрії" цю інформацію заперечують. Керівники грузинського уряду, називають "нерозумним поширювати будь-яку інформацію про відкриття посольства в москві"

Нагадаємо

Грузія  у вересні 2008 року перервала дипломатичні відносини з росією через визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.  З 5 березня 2009 року дотепер відносини між двома країнами підтримуються на рівні секцій інтересів, що діють при швейцарських посольствах.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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