Влада Грузії готується відкрити посольство в москві - ЗМІ
Київ • УНН
Влада Грузії готується до відкриття посольства в москві, і відбір співробітників вже триває, незважаючи на заперечення з боку правлячої партії "Грузинська мрія".
Влада Грузії має намір відновити дипломатичні відносини з рф. Керівна партія влади "Грузинська мрія" готується відкрити посольство в москві. За інформацією грузинського телеканалу Mtavari, вже розпочався відбір співробітників, повідомляє УНН.
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Грузинський телеканал стверджує, що відновлення дипломатичних відносин з росією стає пріоритетом партії "Грузинська мрія". Їх джерела підтверджують, що уряди Грузії та росії активно працюють і вже почався відбір співробітників для посольства Грузії в москві. Як і в багатьох інших випадках, першими про відкриття посольства заговорили представники діаспор і ділових кіл.
У "Грузинській мрії" цю інформацію заперечують. Керівники грузинського уряду, називають "нерозумним поширювати будь-яку інформацію про відкриття посольства в москві"
Нагадаємо
Грузія у вересні 2008 року перервала дипломатичні відносини з росією через визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. З 5 березня 2009 року дотепер відносини між двома країнами підтримуються на рівні секцій інтересів, що діють при швейцарських посольствах.