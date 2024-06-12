Власти Грузии намерены восстановить дипломатические отношения с рф. Правящая партия власти "Грузинская мечта" готовится открыть посольство в москве. По информации грузинского телеканала Mtavari, уже начался отбор сотрудников, сообщает УНН.

Детали

Грузинский телеканал утверждает, что восстановление дипломатических отношений с россией становится приоритетом партии "Грузинская мечта". Их источники подтверждают, что правительства Грузии и россии активно работают и уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в москве. Как и во многих других случаях, первыми об открытии посольства заговорили представители диаспор и деловых кругов.

В "Грузинской мечте" эту информацию отрицают. Руководители грузинского правительства, называют "глупым распространять любую информацию об открытии посольства в москве"

Напомним

Грузия в сентябре 2008 года прервала дипломатические отношения с россией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. С 5 марта 2009 года до сих пор отношения между двумя странами поддерживаются на уровне секций интересов, действующих при швейцарских посольствах.