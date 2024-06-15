Зеленський обговорив з президенткою Грузії питання двосторонньої співпраці
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі на Саміті миру, обговоривши двосторонню співпрацю, виклики безпеки, енергетичну кризу в Україні через російські атаки, а також спільне прагнення до членства в ЄС, тоді як Грузія розглядає можливість відновлення дипломатичних відносин з Росією.
Президент Володимир Зеленський зустрівся на полях Саміту миру із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для їх країн, передає УНН.
Провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру. Обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України. Наша країна докладає всіх можливих зусиль задля відновлення генерації електроенергії
Зеленський подякував Зурабішвілі за участь у Саміті.
Це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди
Доповнення
За інформацією грузинського телеканалу Mtavari влада Грузії має намір відновити дипломатичні відносини з рф. Керівна партія влади "Грузинська мрія" готується відкрити посольство в москві.
Грузія у вересні 2008 року перервала дипломатичні відносини з росією через визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. З 5 березня 2009 року дотепер відносини між двома країнами підтримуються на рівні секцій інтересів, що діють при швейцарських посольствах.