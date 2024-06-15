В российской ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Предположительно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство - на месте взрыва были обнаружены поражающие элементы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Baza.

Взрыв произошел утром 14 июня в квартале имени маршала ефимова в миллерово. Начальник штаба воинской части, подполковник вадим с. ехал на своем "вольво", как вдруг автомобиль загорелся. Военный спешно покинул машину и остался невредимым - говорится в сообщении.

Сообщается, что автомобиль потушили, на месте работают следователи. По данным Baza, сначала следователи предположили, что причиной пожара стала неисправность газового оборудования. Однако при осмотре места происшествия были обнаружены предметы, похожие на части самодельного взрывного устройства. Вокруг машины также были обнаружены металлические шарики диаметром 4 мм, которые могли быть использованы как поражающие элементы. Сейчас по факту взрыва проводится проверка.

Напомним

В мае в оккупированном Бердянске взорвали автомобиль сотрудника оккупационной исправительной колонии. Коллаборант погиб на месте от полученных травм.

В россии после покушения умер мэр-коллаборационист Купянска Мацегора