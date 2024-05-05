В окупованому Бердянську підірвали колаборанта - очільниця МВА
Київ • УНН
В окупованому Бердянську підірвали автомобіль колаборанта, в результаті чого він загинув на місці від отриманих травм.
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автівку одного з колаборантів - від отриманих травм зрадник помер на місці. Про це пише УНН з посиланням на очільницю Бердянської МВА Вікторію Галіціну.
Деталі
За її словами вибуховий пристрій був закладений під автівкою чоловіка.
Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Від отриманих травм зрадник помер на місці
Нагадаємо
У квітні у тимчасово окупованому Старобільську підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки, який в результаті загинув.
Малюк про Ківу, Татарського та інших: злочинці віддають кармічні борги перед українським народом25.03.24, 22:57 • 33148 переглядiв