В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА

Во временно оккупированном Бердянске взорвали машину одного из коллаборационистов - от полученных травм предатель скончался на месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Бердянской МВА Викторию Галицину.

Детали

По ее словам взрывное устройство было заложено под машиной мужчины.

Сегодня, 5 мая, был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии. От полученных травм предатель скончался на месте - говорится в заметке.

Напомним,

В апреле во временно оккупированном Старобельске взорвали автомобиль коллаборанта Валерия Чайки, который в результате погиб.

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