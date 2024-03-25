Малыш о Киве, Татарском и других: преступники отдают кармические долги перед украинским народом

Глава СБУ Василий Малюк не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников, в частности Ильи Кивы, Владлена Татарского стоит СБУ, но рассказал много интересных деталей, которые свидетельствуют, что Служба безопасности знает об этих "хлопках" гораздо больше, чем может прокомментировать, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли СБУ причастна к ликвидации таких персонажей, как Кива, Татарский, Малюк ответил:

Вопрос вы задаете по адресу, однако никоим образом официально мы не будем признавать этого...Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка - сказал Малыш в интервью ICTV.

Он отметил, что справедливое наказание настигло всех негодяев.

Экс-нардепа Киву - в виде пуль калибром 9×19 мм с контрольным в голову. Пропагандиста и убийцу Татарского - в виде подарочного бюста, начиненного взрывчаткой. Министра внутренних дел т.н. "лнр" Корнета взрывчатка "нашла" в барбершопе во время бритья. А генпрокурор т.н. "лнр" Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 грамм пластида. Военный преступник Прилепин подорвался в авто на противотанковой мине. Он остался жив, но без гениталий.

Дополнение

Ранее собственные источники УНН сообщали, что СБУ стоит за ликвидацией предателей и военных преступников на оккупированных территориях и в России. В частности, речь идет об Илье Киве, Владлене Татарском и еще десятках врагов Украины.

СБУ стоит за ликвидацией таких предателей Украины, как Кива и Татарский - источник