В больнице умер бывший городской голова Купянска Геннадий Мацегора, который с началом полномасштабного вторжения сдал город оккупационным войскам рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам жены, коллаборационист умер вчера, 10 июня. Ранее сообщалось, что Мацегора находится в критическом состоянии после покушения на него. Предварительно мужчина находился в больнице и умер не приходя в сознание.

Заявление жены предателя распространил ряд российских медиа.

Дополнение

Геннадий Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где получил охрану от рф.

Напомним

По данным ГУР, 7 июня 2024 года в городе Старый Оскол в России совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

После этого мужчину доставили в Москву, где врачи пытались спасти коллаборациониста.