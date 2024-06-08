У рф скоїли замах на зрадника України Геннадія Мацегору, він у критичному стані - ГУР
Київ • УНН
За даними ГУР, 7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж.
У росії було здійснено замах на Геннадія Мацегору, колишнього міського голову Куп'янська та члена партії опзж, який раніше вступив у співпрацю з російськими окупантами, передає УНН із посиланням на ГУР.
7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж
Деталі
За даними розвідки, Мацегора вступив у добровільну співпрацю з російськими окупантами. У червні 2022 року він підписав документ про створення окупаційної адміністрації Харкова і публічно оголосив про це. Після звільнення Куп'янська, він втік з росіянами до Бєлгородської області, де йому надали посилену охорону. Однак, це не захистило колишнього мера-колаборанта.
"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу - критичний", - додала розвідка.
Джерела: замах на Царьова – спецоперація СБУ27.10.23, 19:49 • 100236 переглядiв