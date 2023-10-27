Джерела: замах на Царьова – спецоперація СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Замах на Олега Царьова у Криму – це спецоперація Служби безпеки України. Про це журналісту УНН підтвердили власні джерела.
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«Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «руського міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», - підкреслило поінформоване джерело.
Деталі спецоперації не розголошуються. Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.
За оперативною інформацією, стан Царьова критичний - лікарі боряться за його життя, але є великий шанс, що він відправиться на концерт Кобзона.
Доповнення
фсб росії порушила кримінальну справу, про замах на екс-регіонала Олега Царьова в Криму.