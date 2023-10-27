Замах на царьова у Криму: ФСБ порушила кримінальну справу

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“У ніч з 26 на 27 жовтня 2023 року в Ялті скоєно замах на життя російського громадсько-політичного діяча Царьова Олега Анатолійовича. За даним фактом ФСБ росії порушено кримінальну справу за статтею 277 („Посягання на життя державного або громадського діяча“) КК Росії”, — заявили в російському відомстві.

Деталі

Згідно з даними ЗМІ, навколо палати Царьова в лікарні поставили охорону.

Працівники ФСБ проводять невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії в окупованому ними ж Криму.

За даними видання Mash нині екс-нардеп від “Партії регіонів” Олег Царьов перебуває в реанімації з вогнепальними пораненнями. Він без свідомості. Медики оцінюють його стан як важкий. І якщо він погіршиться, то Царьова направлять на лікування до Москви.

Також зазначається, що останнім часом друзі та родичі Царьова нібито переконували його найняти охорону. Однак політик ці поради всерйоз не сприймав і зводив їх на жарт. Завжди ходив один, не зважаючи на попередження близьких.

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Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що екс-нардеп-колабораціоніст олег Царьов перебуває в лікарні у важкому стані після нападу.

Про замах на нього в Криму заявили в офіційному Telegram-каналі колишнього нардепа України. Згідно з даними близьких Царьова, близько опівночі на території санаторію ім. Кірова в центрі Ялти. Кірова в центрі Ялти, де він поживає, у нього двічі стріляли.

Додатково

Олег царьов колишній депутат українського парламенту IV-VII скликань. Прийшов до влади від “Партії регіонів”. Відомий своїми проросійськими поглядами.

У 2023 році СБУ оголосила підозру Олегу царьову в державній зраді. За даними українських правоохоронців, він співпрацював із керівництвом міноборони росії після початку повномасштабного вторгнення. царьов надавав росії інформацію про наслідки російських повітряних ударів по території України. Зокрема, передав докладні відомості про результати ракетних обстрілів Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Офіційно оголошений у кримінальний розшук. Царьову інкримінують ч. 3 ст. 110 і ч. 1 ст. 111-1 КК України. Царьова визнали винним у публічних закликах до умисних дій зі зміни території та державного кордону України, а також повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ.