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Покушение на царева в Крыму: экс-нардеп-коллаборационист находится в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 74168 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Экс-нардеп-коллаборационист олег царев находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом сообщил главарь "днр" денис пушилин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Покушение на царева в Крыму: экс-нардеп-коллаборационист находится в тяжелом состоянии

Цитата

«Экс-депутат олег царев находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители», - сообщил пушилин.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что на бывшего народного депутата-беглеца олега царева, которого подозревают в госизмене, было якобы совершено нападение.

В Telegram-канале бывшего нардепа Украины олега царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму.

При этом длительное время не было информации о госпитализации царева – его нет в больницах Ялты, о нем не слышали в крупнейших медицинских центрах Симферополя.

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