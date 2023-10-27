Покушение на царева в Крыму: экс-нардеп-коллаборационист находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Экс-нардеп-коллаборационист олег царев находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом сообщил главарь "днр" денис пушилин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
«Экс-депутат олег царев находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители», - сообщил пушилин.
Добавим
Ранее УНН сообщал, что на бывшего народного депутата-беглеца олега царева, которого подозревают в госизмене, было якобы совершено нападение.
В Telegram-канале бывшего нардепа Украины олега царева подтвердили информацию о покушении на него в Крыму.
При этом длительное время не было информации о госпитализации царева – его нет в больницах Ялты, о нем не слышали в крупнейших медицинских центрах Симферополя.