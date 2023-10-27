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царьова "загубили": у "мвс" і лікарнях Ялти не знають, де знаходиться екснардеп - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98017 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Колишнього нардепа олега царьова, на якого напередодні було скоєно напад, немає в лікарнях Ялти. Також про його госпіталізацію не чули в найбільших медичних центрах Сімферополя. Про це повідомляє видання Baza, інформує УНН.

царьова "загубили": у "мвс" і лікарнях Ялти не знають, де знаходиться екснардеп - ЗМІ

Деталі

Про замах на ексдепутата України не знають ні в лікарнях Ялти, ні у місцевому так званому "мвс". Baza повідомляє, що правоохоронці не виїжджали на виклик.

Офіційних підтверджень замаху також поки що немає. За словами джерел Baza, відсутність інформації може пояснюватися тим, що справою про напад займаються тільки співробітники фсб.

Доповнення

При цьому замах на царьова підтвердили його родичі, повідомили в Telegram-каналі царьова. Там зазначено, що в чоловіка двічі стріляли близько опівночі на території санаторію, де він живе.

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