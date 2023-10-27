Замах на царьова підтвердили його рідні - Telegram-канал екснардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Telegram-каналі колишнього нардепа України олега царьова підтвердили інформацію про замах на нього у Криму. У царьова стріляли двічі, інформує УНН.
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“Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли”, - йдеться у повідомленні.
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Інформації про те, хто стріляв - наразі немає.
Зазначається, що коли приїхала швидка царьов був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про те, в якому він зараз стані, немає.
Раніше
РосЗМІ повідомляли, що на колишнього народного депутата-утікача олега царьова, якого підозрюють у держзраді, був нібито вчинений напад.